InAlto, Colson: fraîcheur et intensité

Ricercar

Cornets et trombones appartiennent dans la musique luthérienne aux rites de passage (enfer, mort et passage vers l’au-delà) tout en illustrant la naissance, la résurrection ou le mariage. C’est toute la vie qui est ainsi évoquée au travers de deux siècles de musique (1600-1800) pour commencer à revers avec deux des « Equales » pour trombones de Beethoven. Pour le reste, nous volons de Schütz à Bach en passant par Scheidt, Lassus, Buxtehude, Schein ou les moins connus Krieger, Strauss ou Ahle. Le tout interprété avec une perfection d’intonation, une fraîcheur et une intensité remarquable par un ensemble qui fête allégrement ses dix ans.