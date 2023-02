Brouillard givrant, températures négatives, soleil…voici les prévisions météo région par région

Les maxima seront compris entre 1 et 4ºC en Haute Belgique et 3 à 5ºC ailleurs.

La journée de ce mardi débutera avec un temps froid et ensoleillé sur de nombreuses régions mais sur l’ouest et le centre, il y aura d’abord un risque de brouillard givrant. Au fil des heures, celui-ci devrait toutefois se dissiper et laisser la place à un franc soleil, annonce l’IRM.

La nuit prochaine, le ciel sera d’abord étoilé. Les minima atteindront 2 à 6ºC sous un vent généralement faible de sud-est ou de direction variable.