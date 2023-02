Bonne nouvelle pour Christian Atsu: alors qu’il était porté disparu suite au séisme en Turquie, l’ancien de Chelsea a été retrouvé en vie

L’aide internationale doit arriver mardi en Turquie et dans le nord de la Syrie où la course contre la montre et le froid se poursuit pour extirper des survivants des violents séismes qui ont ravagé la région la veille, faisant plus de 4.000 morts. Selon le dernier bilan officiel, qui risque de s’alourdir, près de vingt heures après la première des trois secousses, d’une magnitude de 7,8 ressentie jusqu’au Liban, à Chypre et dans le nord de l’Irak, plus de 4.300 personnes ont trouvé la mort dans ce tragique événement.

Parmi les nombreuses personnes portées disparues, on retrouvait le nom de Christian Atsu, ancien joueur de Chelsea et de Newcastle. L’international ghanéen, qui évolue désormais dans le club d’Hatayspor, en première division turque, était coincé sous les décombres, tout comme son directeur sportif, Taner Savu.