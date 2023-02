Du mouvement en NBA: le controversé Kyrie Irving est officiellement transféré et rejoint cet autre All-Star

Les Nets recevront en échange le meneur Spencer Dinwiddie et l’ailier Dorian Finney-Smith. Ils obtiennent encore un second tour de draft en 2027 et un autre en 2029 ainsi qu’un premier tour en 2029. Dallas voit aussi débarquer des Nets de l’intérieur Markieff Morris.

Irving, 30 ans, qui avait déjà exprimé son souhait de partir durant l’été avant de faire jouer son option (qui lui a rapporté 36,5 millions de dollars) et de rester. Il avait réitéré ce souhait il y a quelques jours après l’échec des discussions sur une prolongation de son contrat avec la franchise new-yorkaise. Selon certains médias, il avait même menacé de ne plus jouer pour Nets dans le cas contraire.