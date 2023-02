«Le petit nazi», «des psychopathes»… Les fracassantes révélations au sujet de Wouter Vandenhaute et Peter Verbeke qui secouent Anderlecht

Wouter Vandenhaute et Peter Verbeke ne faisaient visiblement pas l’unanimité au Sporting d’Anderlecht. Et ce ne sont pas ces dernières révélations sur les deux hommes qui feront dire le contraire…

Alors qu’un léger regain sportif s’est amorcé à Anderlecht – 7 sur 9, trois « clean sheet » de rang » –, le magazine flamand « Humo » publie ce mardi un portrait de Wouter Vandenhaute tout en détaillant l’atmosphère générale de Neerpede ces derniers mois. Ex-CEO du club, Peter Verbeke est également épinglé. Deux hommes décrits comme « deux psychopathes » dans un dossier basé sur de nombreux témoignages d’anciens collaborateurs du RSCA.

On apprend notamment que Wouter Vandenhaute touche un salaire annuel de 500.000 euros qu’il fait facturer à sa société qu’il détient avec sa femme, journaliste sportive à la VRT, qu’il ne se prive de facturer au club des lunchs onéreux et que lorsqu’on lui a dit que le salaire de Jan Vertonghen allait peser sur une masse salariale déjà lourde, il s’est contenté d’un « Je suis d’accord à 100 % mais on le fait quand même » parce qu’il voulait avoir son Diable rouge comme Bruges et l’Antwerp.