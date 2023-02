Séisme en Turquie et Syrie: 23 millions de personnes pourraient être touchées, selon l’OMS

Les séismes qui ont frappé lundi la Turquie et la Syrie ont fait plus de 5.000 morts, selon de nouveaux bilans officiels diffusés mardi. L’Organisation mondiale de la santé parle de 23 millions de personnes qui pourraient être touchées par les séismes.

Quelque 23 millions de personnes pourraient être touchées par les séismes qui ont secoué le Sud-Est de la Turquie et le Nord de la Syrie, a indiqué mardi l’OMS, promettant son soutien sur le long terme après l’envoi d’aide d’urgence.

« Les cartes des événements montrent que 23 millions de personnes sont potentiellement exposées, dont environ 5 millions de personnes vulnérables », a déclaré une responsable de l’Organisation mondiale de la santé, Adelheid Marschang, devant le Conseil exécutif de l’organisation.

Le séisme, suivi de puissantes répliques, a tué plus de 5.000 personnes en Turquie et en Syrie, faisant également des milliers de blessés et de sans-abris par un froid glacial, mais le bilan est encore provisoire.

« L’acheminement de l’aide par la frontière vers le nord-ouest de la Syrie risque d’être ou est déjà perturbé en raison des dégâts causés par le tremblement de terre. En soi, cela constitue déjà une énorme crise », a relevé Mme Marschang.

Le plus important désastre pour le pays depuis un siècle

Dix provinces turques et 13,5 millions de citoyens ont été impactés directement par les tremblements de terre, a déclaré le ministre turc de l’Environnement et de l’Urbanisation, Murat Kurum, dans les médias locaux. Ce dernier s’est rendu mardi matin dans la ville de Gazientep qui a payé un lourd tribut à la catastrophe naturelle.

Il a qualifié le double séisme, qui a secoué la Turquie et la Syrie lundi, de plus important désastre pour le pays depuis un siècle lorsqu’un événement similaire était survenu en 1939. L’acheminement des secours est compliqué à cause des conditions météorologiques hivernales et des quelque 285 secousses dénombrées jusqu’à présent.

Mardi matin, un nouveau tremblement de terre de magnitude 5,7 a été enregistré par le Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM).

Une aide bruxelloise

La Ville de Bruxelles se montre solidaire avec la Turquie, qui a été frappée lundi par plusieurs séismes, et organise une collecte de biens de première nécessité devant le Palais 11 à partir de mardi et ce, jusqu’au 19 février. La date sera prolongée si la demande est toujours aussi importante, indique le cabinet du bourgmestre Philippe Close (PS).