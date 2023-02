Réforme des retraites en France: 3ème jour de grève et de manifestations

De fortes perturbations de circulation sont prévues à cause des grèves et des défilés dans les rues. Les manifestants mettent la pression sur l’exécutif. Ce mardi 7 février marque le deuxième jour de l’examen du texte concernant la réforme des retraites. Alors que celui-ci avait déjà commencé dans une ambiance houleuse, les députés auront l’œil sur les mobilisations qui pourraient cependant marquer le pas par rapport aux deux précédentes journées.

Manifestation en France. - D.R.

Dans le secteur clé des transports, la circulation des trains et des métros reste « fortement perturbée » à la SNCF et à la RATP avec des usagers qui ont appris à s’adapter.

« Je travaille dans le bâtiment à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Essonne). Je pars beaucoup plus tôt que d’habitude. C’est une vraie organisation, environ 1h30 plus tôt pour avoir un RER B. C’est la 3e fois en quelques jours donc on commence à savoir quoi faire », glisse Sydsa Diallo, 36 ans à la gare RER de Massy-Palaiseau.

Les perturbations dans les transports en commun affectent le trafic routier qui était particulièrement élevé en Ile-de-France avec par exemple 325 kilomètres de bouchons vers 07H00.

Avec plus de 200 rassemblements dans le pays, une source sécuritaire anticipe une fourchette de 900.000 à 1,1 million de manifestants, dont 70.000 maximum à Paris. Pour encadrer les foules, 11.000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 4.000 dans la capitale. Les syndicats savent qu’il leur sera difficile de dépasser le record du 31 janvier, 1,27 million selon la police.