«En prison, je me suis redécouvert»: le grand pardon de Boris Becker

Un mois et demi après avoir quitté la maison d’arrêt de Huntercombe pour être expulsé du Royaume-Uni, c’est un Boris Becker transformé physiquement et mentalement qui est à nouveau « le bienvenu » au sein de la fédération allemande de tennis.

Les cheveux rasés et la silhouette affinée (il aurait perdu une dizaine de kilos), on a revu un Boris Becker souriant sur les courts de Coupe Davis, ce week-end à Trèves, et ce, malgré la défaite sur le fil de l’Allemagne de Zverev face à la Suisse de Wawrinka !

En retrouvant son grand amour qu’est le tennis, ce sport qui lui a permis de devenir une star mondiale à 17 ans, via son sacre 1985 à Wimbledon et cinq autres titres du Grand Chelem, l’ancien nº1 mondial tourne la page d’une sombre année 2022.

Condamné pour fraude à 30 mois de prison

Le 8 avril dernier, il était condamné par la Cour royale de Southwark, à Londres, à deux ans et demi de prison ferme pour fraude fiscale et dissimulation de biens, après une faillite en 2017 estimée à 59 millions € !