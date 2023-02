La sélection MAD de la semaine

Izïa

AB, samedi 11.

Izïa Higelin, nommée la veille aux Victoires de la Musique dans la catégorie chanteuse de l’année (face à Pomme et Angèle), vient défendre son nouvel album qu’elle ne s’était pas donné la peine de promouvoir en Belgique à sa sortie.

Ben l’Oncle Soul

La Madeleine, dimanche 12.

Treize ans après un début de carrière en fanfare avec Soulman, Ben poursuit son bonhomme de chemin sur son propre label, avec Is It You ?, un septième album de chansons soul en anglais toujours aussi habitées.