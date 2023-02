Pol Bury: l’art de mettre les choses en mouvement

Pol Bury, Va-et-vient, jusqu’au 12 mars au Centre de la Gravure et de l’Image Imprimée, rue des Amours 10, La Louvière, www.centredelagravure.be

Pol Bury était graveur avant d’être sculpteur », rappelle d’emblée Christophe Veys, directeur du Centre de la gravure et de l’image imprimée à La Louvière. La chose a de quoi surprendre tant, dans l’imaginaire collectif, le nom de l’artiste est associé à ses sculptures cinétiques faites d’une multitude de sphères en acier. On peut en voir à La Louvière, bien sûr, mais aussi à Bruxelles, à Paris, à New York… Elles sont si connues et si répandues qu’elles ont fini par occulter en partie le reste d’une très riche production commencée dès la toute fin des années 30.