Les voitures partagées Poppy étendent leurs services à Liège

Au total, 80 véhicules hybrides, thermiques ou électriques sont disponibles en free-floating sur le territoire liégeois dès ce mardi 7 février.

La société Poppy est déjà implantée dans plusieurs grandes villes du pays, Bruxelles, Anvers, Malines, Gand et les aéroports belges. A Liège, les 80 véhicules sont disponibles depuis ce mardi dans le centre-ville mais aussi dans des zones satellites situées en périphérie, comme le Sart-Tilman, le zoning commercial de Rocourt et certains interparkings : « On espère en rajouter d’autres et agrandir notre zone », a notamment commenté Sylvain Niset, CEO de Poppy Mobility.

L’offre de Poppy vient s’ajouter à celle de Cambio, une autre société qui propose des véhicules partagés : « La particularité du free-floating est que cela permet aux utilisateurs de laisser la voiture dans une zone prédéfinie, il n’y a pas cette contrainte de commencer le trajet à un point et d’y revenir », a encore ajouté Sylvain Niset. Les véhicules sont également disponibles via une application mobile. Le système fonctionne avec un prix par minute, par heure ou par journée. Le carburant, le parking, l’assurance et la maintenance sont inclus dans ce prix.