Givre, brouillard: l’IRM émet une alerte jaune

L’Institut royal météorologique émet une alerte pour conditions glissantes. Il faudra donc se méfier de mauvaises visibilités et de plaques de givre situées localement.

Ce mardi soir et en début de nuit, le ciel sera dégagé. Plus tard, davantage de nuages élevés sont attendus. En fin de nuit, du brouillard givrant pourra se former. Les gelées seront généralisées avec des minima de -1 à -4 degrés.

Après dissipation de la grisaille matinale, la journée de mercredi sera également ensoleillée. Les maxima varieront entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 5 à 6 degrés en Basse Belgique. Les nuages devraient être beaucoup plus présents à partir de jeudi.

L’IRM émet une alerte jaune pour conditions glissantes, en Flandre occidentale, en Flandre orientale et à la côte.