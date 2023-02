Les enjeux de l’aide à l’Ukraine: non seulement la paix en Europe mais également la paix mondiale

Au moment où s’approche le premier anniversaire de l’invasion russe en Ukraine, l’opinion occidentale est en partie divisée sur l’importance de l’aide militaire et financière à l’Ukraine. On le sait, Poutine mise sur la « fatigue » des démocraties occidentales. Les « idiots utiles » de Poutine à l’extrême droite et à l’extrême gauche soit soutiennent l’invasion colonialiste russe soit refusent de donner à l’Ukraine l’aide dont elle a besoin, conseillant implicitement les Ukrainiens de capituler en fermant les yeux, au nom de la « paix », devant les massacres de civils dans les territoires occupés par les Russes. Mis à part ces extrémistes, beaucoup se demandent à juste titre si les gouvernements occidentaux ne devraient pas limiter l’aide à l’Ukraine et se préoccuper en premier lieu de leurs citoyens qui souffrent des conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Refuser à l’Ukraine toute l’aide dont elle a besoin pour repousser les envahisseurs russes serait pourtant une erreur fondamentale, au même titre que les politiques d’apaisement avant la Deuxième Guerre mondiale.

Un enjeu existentiel

Aider l’Ukraine à gagner n’est pas seulement une question de solidarité, il s’agit d’un enjeu existentiel pour l’avenir de la paix en Europe et rien moins que pour la paix dans le monde. À lire aussi Frédéric Gros: «Ce qui est revenu en Europe, ce n’est pas la guerre, c’est un style de guerre»

Les dirigeants Européens comprennent de plus en plus qu’une victoire russe en Ukraine ne serait que le premier pas dans les objectifs expansionnistes russes d’envahir d’autres pays et de finalement détruire l’Union européenne. Les dirigeants des pays Baltes, de Moldavie, Pologne, Finlande et d’autres pays qui ont souffert à un moment ou l’autre de leur histoire de l’invasion et occupation russe comprennent parfaitement la nature de la menace impérialiste russe. C’est également le cas des Britanniques qui ont dû résister seuls aux assauts nazis au début de la Deuxième Guerre mondiale et qui comprennent la situation analogue dans laquelle se trouve l’Ukraine aujourd’hui. Les frontières de l’Ukraine sont devenues le nouveau centre de gravité de la lutte entre démocratie et autocratie en Europe. Aider l’Ukraine à chasser l’envahisseur russe de tous ses territoires occupés est donc d’une importance existentielle pour tous les pays européens.

Aider l’Ukraine à gagner n’est pas seulement dans l’intérêt de l’Union européenne mais également dans l’intérêt de la paix mondiale.

Préserver le droit international

Une première raison est qu’une victoire russe détruirait pour des décennies les efforts de construire un ordre mondial basé sur des règles de droit international. Cela signifierait un retour à la politique internationale du 19e siècle basée sur les menaces, les rapports de force militaires, l’invasion et la colonisation de plus petits pays. Pour Poutine, c’est comme cela que doit fonctionner l’ordre international et les ambitions impériales russes doivent de ce fait être respectées. Un tel retour en arrière de l’ordre international serait catastrophique pour la paix mondiale. A l’âge atomique, cela représenterait un danger existentiel pour la vie sur notre planète.

Freiner les velléités chinoises

Une deuxième raison plus importante à court terme est qu’une victoire russe en Ukraine encouragerait fortement le président chinois Xi Jinping à envahir Taïwan. Inféoder Taïwan au sein du régime communiste chinois a toujours été une priorité de ses dirigeants. Depuis la suppression à Hong Kong du principe « un pays, deux systèmes », la solution militaire pour récupérer Taïwan est devenue de plus en plus probable et l’Armée Populaire de Libération chinoise s’y prépare activement. À lire aussi A Kiev, un autre pas européen vers un enjeu fondamental

Il y a beaucoup de parallèles entre les revendications russes sur l’Ukraine et les revendications chinoises sur Taïwan. Le gouvernement russe nie explicitement le droit à l’indépendance de l’Ukraine et les dirigeants chinois ont dit qu’une déclaration d’indépendance de Taïwan engendrerait une invasion militaire de l’île. Une invasion militaire de Taïwan aurait beaucoup plus de chances d’aboutir à une troisième guerre mondiale que l’invasion russe de l’Ukraine. Il y a peu de chances à ce que le conflit reste circonscrit. Des batailles navales entre les armées chinoise et américaine seraient très probables et entraîneraient sans doute le Japon, l’Australie, l’Inde et d’autres pays dans le conflit.

Notre intérêt à tous

L’invasion russe en Ukraine a augmenté de façon très significative la probabilité d’une invasion chinoise de Taïwan. Une victoire russe encouragerait encore plus la Chine en ce sens. Une défaite russe aurait l’effet opposé. Si cela devait en plus aboutir à l’effondrement du régime de Poutine, nombreux seraient les dirigeants chinois qui trouveraient alors trop risqué d’envahir Taïwan.