La présence d’un loup dans le Brabant flamand se précise

Un loup a été repéré mardi matin dans le nord du Brabant flamand et en province d’Anvers, a indiqué Jan Loos membre de l’ASBL Welkom Wolf.

L’animal provient probablement des Pays-Bas et serait arrivé dans les environs de Schriek (Anvers), Keerbergen et Haacht (Brabant flamand) en passant par Sint-Job-in-’t-Goor.

C’est en effet dans cette commune située entre Anvers et la frontière néerlandaise que le loup avait été repéré dimanche. Il a disparu des radars lundi, mais mardi matin, six messages de personnes ayant vu un loup sont parvenus à l’ASBL: une mention à Schriek, trois à Keerbergen et deux à Haacht. Le dernier signalement est parvenu vers midi.

M. Loos soupçonne fortement qu’il s’agisse bien du même animal, même si seule une étude ADN d’une des victimes du loup pourrait lever le doute. Aucune mention de proies tuées n’est parvenue ces derniers jours.

L’expert pense que c’est un jeune loup itinérant âgé de moins de deux ans, descendant probablement d’un couple issu d’Allemagne, des Pays-Bas ou de France. Il semble à la recherche d’un partenaire et d’un habitat. Il y a peu de chances qu’il s’installe dans le Brabant flamand ou en province d’Anvers car il y a trop peu de grands espaces calmes et une nourriture peu variée, explique Jan Loos. Ce dernier conseille tout de même aux éleveurs de ces régions de bien veiller sur leur troupeau ces prochaines 24 heures et de protéger les petits.

Toujours dans le Brabant flamand, des empreintes laissées probablement par un loup avaient été découvertes à Lubbeek et Bierbeek le week-end passé. Un loup avait été filmé dans cette province le 30 décembre 2021 lorsqu’un spécimen avait traversé la Meerdaalboslaan à Heverlee. C’était alors la première fois en plus de deux siècles qu’un loup avait été observé dans le Brabant flamand. Des témoignages parvenant de Landen étaient également parvenus à la même période.