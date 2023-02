En Hongrie, l’ambassadeur gay des Etats-Unis face à l’hostilité du camp Orban

Arrivé en septembre, David Pressman condamne la dégradation de l’Etat de droit et le discours prorusse de Budapest. Médias et politiciens proches de l’exécutif lui reprochent de saper les valeurs traditionnelles, d’outrepasser sa fonction et de s’immiscer dans les affaires intérieures.

Correspondant à Budapest

Sous la présidence Trump, Washington et Budapest vivaient une idylle. L’élection de Joe Biden brisa la romance. La fracture s’aggrave depuis septembre et l’arrivée dans la capitale hongroise du nouvel ambassadeur des Etats-Unis, David Pressman. Ex-collaborateur de l’administration Obama et ambassadeur auprès de l’ONU, cet avocat ouvertement gay condamne le détricotage de la démocratie en Hongrie, le conservatisme sociétal et les accointances prorusses de l’exécutif. Une position bien moins complaisante que son prédécesseur, David Cornstein, admirateur de Viktor Orban.