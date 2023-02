Molenbeek innove avec une résidence service sociale

On connaissait déjà les résidences services, une formule intermédiaire entre la maison et la maison de repos, avec des espaces communs et des services à la carte. A Bruxelles, en juin 2021, on comptait 38 lieux offrant un total de 1.278 places. Le souci, c’est que la concentration de ces structures résidentielles était plus marquée dans les communes du sud-est, à savoir celles affichant une situation socio-économique supérieure, avec une population capable de débourser 3.500 euros par mois pour vivre dans un 40 m2. Cela commence à changer. Sous l’impulsion du CPAS de Molenbeek-Saint-Jean, a été ouverte la première « résidence service… sociale » financée par le public. Il en existe d’autres, privées. Le ministre en charge de l’Action sociale et de la Santé, Alain Maron, souhaite que soit développé ce genre de projets innovants. Une première enveloppe de deux millions d’euros, pour quatre projets, a été mise à cette fin à disposition d’Iriscare, l’organisme bruxellois de protection sociale.