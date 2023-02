La Région de Bruxelles-Capitale affronte le vieillissement de sa population

Précarité et diversité culturelle font aussi partie de l’équation. Au constat de l’Observatoire de la santé et du social, le ministre Maron répond qu’une réforme des maisons de repos est en cours et que l’aide à domicile est renforcée.

La Région de Bruxelles-Capitale est en pleine mutation. Alors qu’elle connaissait une structure assez jeune comparée aux deux autres Régions, la population des 65 ans et plus est amenée à croître de manière exponentielle d’ici 2070. Le constat est tiré par l’Observatoire de la Santé et du social de Bruxelles, qui note également une précarité financière plus importante et une multiculturalité plus importante, qui vont nécessairement impacter les politiques à mettre en œuvre en matière d’aide aux seniors. Le ministre bruxellois de l’Action sociale et de la Santé, Alain Maron (Ecolo), prépare déjà des actions pour assurer un mieux-être dans les maisons de repos et plus d’aides à domicile.