Bruxelles: les images impressionnantes des travaux en cours à la Gare Centrale (vidéo)

La Stib est actuellement occupée à renouveler la station de la Gare Centrale à Bruxelles. Après la rénovation, la station sera plus grande et plus confortable. Elle sera plus lumineuse et plus accessible. La fin des travaux est prévue pour 2027 comme l’explique la Stib.

La station reste ouverte d’ici là. Les images montrent l’ampleur des travaux.