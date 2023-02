«Comme on nous parle»: Et patati et patata

Le XXIe siècle, ère des communications ? Mon œil ! On ne s’est jamais aussi mal compris. Et parler à tort et à travers ne va certainement rien arranger.

Tu es peut-être en train de devenir dingue. Parce que l’autre jour, ce sont des envies de meurtre qui te sont venues des tripes comme une remontée acide. Tu entendais ces voix, non-stop, partout. Dans ton dos : « Mais tu lui as dit que j’avais été opérée ? Pourquoi elle m’a rappelée alors ? Trois fois qu’elle a essayé de me joindre hier, j’ai pas décroché. Faut laisser les gens tranquilles quand même, ça devient du harcèlement. » Là-bas, à gauche, à droite : « Et pourquoi pas une lasagne au saumon ? », « Non, jeudi, je suis à Anvers mais vendredi si tu veux », « On va pas se mentir, Poutine est diabolisé. » En écho, plus loin, hurlante et nasillarde sur un haut-parleur : « Tu arrives à quelle heure à la gare ? Comment ? Je ne t’entends pas bien ! »