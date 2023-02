Descente à skis au cœur de Kiev: l’Ukraine défend la vie au-delà de la guerre

Alors que des milliers de canons ravagent la ligne de front et terrorisent la population, Kiev en compte heureusement trois dont l’objectif est tout autre. Aucun plomb à l’horizon : ces trois canons soufflent de la neige et offrent quelques petites étincelles de sérénité. S’il est une chose à laquelle on ne s’attend pas dans un pays éreinté par une année de conflit, c’est bien Protasiv Jar. Une véritable station de ski en pleine activité au cœur de la capitale.

Un sol gelé, une couche de neige fraîche… Les conditions sont parfaites pour skier aujourd’hui. Nous optons pour le forfait journée à 10 euros. Nous louons le matériel – 10 euros supplémentaires pour les skis, les bâtons et les chaussures – et c’est parti. A Kiev, en pleine guerre, au cœur d’une métropole de 3 millions d’habitants, 800 mètres de pistes à un kilomètre de la cathédrale Saint-Nicolas et à deux kilomètres de la gare centrale.