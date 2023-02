La publicité pour les monnaies virtuelles davantage encadrée

Le gouvernement fédéral a décidé d’imposer des règles plus strictes en matière de publicité pour les monnaies virtuelles, annoncent mardi dans un communiqué les ministres des Finances Vincent Van Peteghem et de l’Economie Pierre-Yves Dermagne ainsi que la secrétaire d’Etat à la Protection des consommateurs Alexia Bertrand. Un arrêt royal en ce sens a été édicté.

Concrètement, toute publicité pour les monnaies virtuelles devra comporter un avertissement général clair comprenant cette phrase : « Monnaie virtuelle, risques réels. En crypto, seul le risque est garanti », inspiré par exemple du slogan « emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent » concernant les crédits.

En outre, tous les risques que les consommateurs peuvent encourir en investissant dans des monnaies virtuelles devront être mentionnés en détail dans la publicité.

Par ailleurs, lorsque des campagnes publicitaires pour des monnaies virtuelles utilisent l’image d’une personne (généralement une personne connue), il doit être clairement indiqué que cette personne reçoit une rémunération pour le faire.

Enfin, la FSMA (Autorité des services et marchés financiers) veillera strictement à ce que la publicité pour les monnaies virtuelles ne soit pas trompeuse ou inexacte. Quant aux contrôles, la FSMA fera une distinction entre les campagnes de masse (adressées à au moins 25.000 consommateurs) et les campagnes à plus petite échelle. Les campagnes de masse seront soumises à une notification préalable obligatoire. Les campagnes à petite échelle seront également contrôlées, mais ne nécessiteront pas de notification préalable.