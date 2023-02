Baptême de l’art. Les Symphokids, cocon musical

Les spectacles musicaux pour enfants, cela se planifie longtemps à l’avance. Alors il est temps de réserver pour les chaleureuses séances familiales des Symphokids, le dimanche 16 avril à l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège !

Les enfants raffolent qu’on leur apporte la musique. Mais par n’importe comment. Comme l’explique Fanny Gouville, responsable de Symphokids, « il faut leur proposer quelque chose de bien construit avec une réflexion pédagogique. » Les enfants la reçoivent alors non comme une leçon mais comme un plaisir qui exige d’être partagé. Entre les acteurs/actrices et chanteurs/chanteuses et le public bien sûr, mais aussi avec les musiciens et musiciennes de l’orchestre qui doivent s’intégrer au spectacle et pas seulement par la musique qu’ils jouent. A l’OPRL, c’est partie gagnée tellement ils sont enthousiastes.