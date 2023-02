Audrey Petit «Pour les lecteurs tous terrains comme moi, c’est le catalogue idéal»

Au Livre de Poche, le cœur du réacteur se concentre sur quelques dizaines de mètres carrés : les bureaux des éditrices. Jeunes, pétillantes, électrisées de lectures comme il se doit pour tenir le rythme de 400 publications par an. Ne leur dites pas qu’elles ont septante ans, elles vous lapideraient presto avec le premier volume tombé sous la main.

Tout sourire, Zoé Bellée, éditrice Policier et Thriller (environ 90 titres par an), partage le bureau des deux éditrices Non-fiction et Classiques, la directrice Isabelle Dubois et sa consœur Joséphine Arnould (une centaine de titres par an). Un peu à l’écart, pas plus loin qu’un jet de livre, la responsable Littérature générale, Zoé Niewdanski, prend sur ses épaules 160 à 180 titres annuels. Et l’équipe vient de s’enrichir d’un éditeur dédié à l’Imaginaire, Paul-Étienne Garde.