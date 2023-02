Yassir Drief à propos de «Zodi et Téhu»: «Un dromadaire, c’est vraiment têtu»

Le jeune nomade de cette touchante histoire d’amitié avec un bébé dromadaire signée Eric Barbier s’appelle Yassir Drief et il est belge.

Yassir Drief est belge. Il vit à Vilvorde avec sa famille d’origine marocaine. En avril, il aura 13 ans. Plus tard, il serait bien acteur comme Omar Sy, Tom Holland ou son idole Dwayne Johnson, avec l’objectif de conquérir Hollywood, ou bien il sera dentiste. C’est encore à décider. Là, il est en passe de devenir la star de son école car il tient le rôle principal du film familial Zodi et Téhu, frères du désert, du Français Eric Barbier, aux côtés d’Alexandra Lamy. Dans la foulée, le 15 février, il sera aussi à l’affiche d’une comédie de Booder et Gaelle Falzerana, Le grand cirque, sur les clowns dans les hôpitaux pour les enfants malades.