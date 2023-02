«The Chapel»: huis clos au Reine Elisabeth

De Dominique Deruddere, avec Taeke Nicolaï, Ruth Becquart, Kevin Janssens 97 mn.

Ne vous attendez pas à voir un film sur le Concours Reine Elisabeth. Dans The Chapel, Dominique Deruddere utilise l’univers assez fascinant du concours pour construire un drame psychologique centré sur l’histoire de la pianiste virtuose Jennifer Rogers, 23 ans. Alors qu’elle a été sélectionnée pour participer à la finale de la prestigieuse compétition, elle intègre la « chapelle », un endroit où chaque candidat passe une semaine afin de se préparer à son passage devant le jury. Un endroit qui va en fait la renvoyer à elle-même et à une nuit clé de son enfance. Et réveiller les traumatismes du passé.