Réforme des retraites en France: «Il y a une colère qui sommeille et elle va exploser!»

Envoyée spéciale à Dreux

Retraités, oui, oui, oui, maltraités, non, non, non ! » Ils sont venus par dizaines revisiter les paroles des Chevaliers de la Table ronde devant l’hôpital de Dreux. De mémoire, ils n’ont jamais connu ça dans cette petite ville d’Eure-et-Loir qui compte 30.000 habitants, à 80 kilomètres à l’ouest de Paris. Ou alors, il y a longtemps. « Macron fait pareil que Juppé en 1995 », se rappellent les plus anciens. « Droit dans ses bottes ! »