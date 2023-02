«Retour à Séoul»: portrait de femme en colère

D’où venons-nous ? C’est sur cette question de l’identité que Davy Chou ébauche son film à travers le portrait d’une femme singulière, peu aimable et pleine de contradictions, qui casse les codes.

De Davy Chou, avec Park Ji-min, Oh Kwang-rok, Guka Han, 119 mn.

Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, adoptée en France, retourne pour la première fois en Corée du Sud, où elle est née. La jeune femme se lance avec fougue à la recherche de ses origines dans ce pays qui lui est étranger, faisant basculer sa vie dans des directions nouvelles et inattendues. Car c’est bien un chaos culturel et émotionnel qu’elle est en train de vivre, saisie presque malgré elle par une quête qu’elle aborde avec colère, incompréhension et tristesse car elle fait écho à un abandon.