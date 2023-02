«La couv’ c’est le premier appel: il ne faut pas se louper!»

On nous a relifté Amélie Nothomb ! Début janvier, pour la sortie de Premier sang au Livre de Poche, une nouvelle charte graphique était adoptée pour les romans de l’autrice belge. « On est revenu à quelque chose de plus sobre, très efficace , Amélie Nothomb est très contente », nous explique Chloë Martinez, iconographe et directrice artistique adjointe de ce studio où s’activent les graphistes du Livre de Poche. Chaque année, les six jongleuses de la typo et du Pantone font naître les centaines de couvertures nouvelles de la maison. À mesure des ventes et réimpressions, les couvertures de tous les romans d’Amélie Nothomb seront ainsi modernisées par leurs soins, « rechartées » sur base d’une couv’ sobre inspirée du grand format, publié à l’origine chez Albin Michel. En poche, seul le nom de l’autrice ressort plus fortement : « Le volume est trop fin, on ne savait pas valoriser le nom de l’autrice au dos du livre. »