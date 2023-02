Marya Zarif, coauteur de «Dounia et la princesse d’Alep»: «La Syrie, quelque part, c’est moi»

Son film d’animation, tout en délicatesse mais aussi plein de fantaisie, raconte aux plus jeunes la guerre, l’exil.

Avec ses grands-parents, Dounia, 6 ans, quitte Alep où la guerre civile a fait irruption. Quelques graines magiques et une princesse de légende vont l’aider dans ce voyage vers un nouveau monde… Ainsi débute le poétique long-métrage que signent Marya Zarif et André Kadi, un film plus que jamais d’actualité.