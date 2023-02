Décès suspect d’une jeune femme dans la province de Liège

Une autopsie sera pratiquée sur le corps de la victime et devra déterminer la cause exacte du décès.

Le corps sans vie d’une jeune femme, âgée d’une vingtaine d’années, a été découvert mardi matin au domicile familial à Theux, indique Gilles de Villers Grand Champs, le procureur de division. Le décès est qualifié de suspect par le parquet qui a dépêché un médecin légiste sur place. « Les premières constatations de l’expert révèlent des éléments troublants. C’est pour cette raison que le dossier a été mis à l’instruction », poursuit le procureur de division.

Une autopsie sera pratiquée sur le corps de la victime et devra déterminer la cause exacte du décès. Et particulièrement l’éventuelle intervention d’un tiers.