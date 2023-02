«No Bears»: un cri pour la liberté

Avec intelligence et subtilité, Jafar Panahi invente des formes toujours novatrices pour continuer à tourner et mettre son destin en perspective.

De Jafar Panahi, avec Jafar Panahi, Naser Hashemi, Vahid Mobasheri, Reza Heydari, Mina Kavani, 107 mn.

Dès les premières minutes de No Bears, on est plongé dans une réalité schizophrénique. Celle de Jafar Panahi, un réalisateur acclamé à l’international, mais opprimé chez lui en Iran, qui ne cesse de se réinventer pour raconter sa réalité et la mettre en perspective.