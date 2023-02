Ce joueur met un terme à sa carrière internationale: «J’ai été extrêmement chanceux»

Un mois après Gareth Bale, Joe Allen, 32 ans, a annoncé via un communiqué diffusé mardi par la Fédération galloise de football qu’il mettait un terme à sa carrière internationale.

« Jouer pour le pays de Galles a été une grande passion et un grand amour dans ma vie, j’ai été extrêmement chanceux », a avancé le milieu de Swansea City, qui a collectionné 74 sélections et marqué deux buts. « J’ai partagé ce voyage avec des personnes incroyables… Ma famille, mes coéquipiers, le staff et les fans ont rendu cette expérience spéciale et je vous en suis extrêmement reconnaissant. Le soutien de notre nation est une source d’inspiration, et j’ai été immensément fier d’en porter le maillot… Tant d’expériences inoubliables. Malheureusement, le temps et les blessures font des ravages. Il est temps pour moi de laisser la place à la génération suivante. L’avenir du football gallois est brillant. »