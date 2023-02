L’amende immédiate, un outil trop méconnu contre le vol à l’étalage

En 2021, 19.338 vols à l’étalage ont été commis dans le royaume, ressort-il des statistiques policières de criminalité. Ce chiffre, résultant de plaintes, est plutôt stable depuis dix ans. Mais il ne constituerait que la partie émergée de l’iceberg. En réalité, ce serait dix fois plus de délits de ce type auquel serait confronté le commerce belge dans son ensemble, privant ainsi le secteur de 1,4 milliard d’euros de chiffre d’affaires par an, selon une étude de Crime & Tech en collaboration avec Checkpoint System. Voilà qui représente près de 1 % des recettes totales du secteur, estime Comeos, la fédération du commerce organisé. Dur quand on sait que dans la grande distribution, la marge nette tourne autour de 2 % et qu’elle est sous pression en raison de l’inflation. Si les commerçants ne portent que si peu plainte, c’est en raison de la lourdeur de la démarche auprès de la police pour un résultat somme toute assez maigre.