Le prix de gestion des terres a explosé de 50% en Wallonie depuis la réforme

Plus de deux ans après l’entrée en vigueur du décret « Walterre », une hausse très importante du prix de gestion des terres excavées a été constatée. En première ligne, les communes appellent à l’aide. Le cabinet Tellier, lui, nuance.

C’est un rapport qui objective les craintes et les inquiétudes exprimées depuis de nombreux mois au Parlement wallon et dans nombre de conseils communaux. Dans son rapport final (1) – que Le Soir a pu consulter –, l’observatoire des coûts de la gestion des terres excavées confirme une forte hausse du coût de gestion de ces terres depuis l’entrée en vigueur d’une nouvelle législation, le 1er mai 2020. L’enjeu est de taille, car les volumes concernés sont colossaux. Chaque année, la Région wallonne génère environ 12 millions de tonnes de terres, ce qui représente environ 400.000 camions ou… 22 buttes du lion de Waterloo. Il s’agit du plus grand flux de déchets wallons (environ 50 % en masse de tous les déchets générés).