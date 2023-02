Les voitures partagées Poppy arrivent à Liège

La société de partage de voitures Poppy arrive à Liège, première ville wallonne à l’accueillir. Déjà présente à Anvers, Bruxelles, Malines, aux aéroports de Bruxelles et Charleroi et, depuis septembre, à Gand, elle rejoint la société Cambio, en région ardente depuis plusieurs années. Contrairement à sa concurrente qui se base sur des stations fixes où il faut prendre et rendre les voitures, Poppy fonctionne en free floating, les voitures étant disséminées dans toute la ville. La flotte liégeoise comprendra 80 voitures éco-responsables (soit essence, soit hybride ou électrique), dont cinq véhicules utilitaires. « On estime qu’une voiture partagée peut remplacer entre 10 à 15 voitures individuelles. Plus de 1.000 places de parking pourraient donc être libérées sur Liège », explique le CEO de Poppy Mobility, Sylvain Niset.