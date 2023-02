A Bruxelles, l’aide se met en place après les séismes: «On est tous frères et sœurs, cela nous touche»

Les allées et venues sont constantes, ce mardi matin, sur la place Lehon à Schaerbeek, où les citoyens viennent déposer des vêtements à destination de la Turquie. Les dons sont chargés dans les camionnettes affrétées gracieusement par le patron d’une société de transport. « Une quinzaine de camionnettes ont déjà été remplies depuis hier soir. Tout est ensuite envoyé à Laeken pour le triage avant le départ vers la Turquie », nous explique Kartal, chauffeur bénévole. « On a tous arrêté le travail pour venir aider comme on l’a déjà fait pour l’Ukraine. Belge, Turc ou Grec, chrétien, musulman ou juif, la nationalité ou la religion n’a pour nous aucune importance, ce sont avant tout des humains qu’il faut aider. » Le patron confirme : « Ce genre d’événement peut frapper partout. Nous sommes une grande famille et il est normal de se mobiliser », explique Bayram.