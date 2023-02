Mort d’un fœtus de 8 mois sous les coups de son père: une proposition de loi pour arrêter l’impunité

Le 16 août 2021, Aslan, 23 ans, est rentré chez lui à Huy au petit matin, sous l’emprise d’alcool et de stupéfiants, et il s’en est pris à sa compagne. L’attaque a été d’une violence absolue, sauvage, sans limite : frappée avec un couteau dans le visage et à hauteur du buste, énucléée par un des coups portés, la jeune femme, âgée de 20 ans seulement, a été emmenée à l’hôpital avec un diagnostic de jours en danger, les différentes plaies ayant entraîné une hémorragie massive la plongeant dans le coma.