«Shrinking», sur le divan de Harrison Ford

Dans la lignée d’autres séries sur les psys comme « En thérapie », « Shrinking », avec Harrison Ford et Jason Segel, s’intéresse à la médecine de l’âme.

Shrinking, Série en dix épisodes sur Apple TV

Jimmy (Jason Segel), quadragénaire, vient de perdre sa femme. En plein deuil, il tient pourtant à continuer à exercer son activité de psychothérapeute. Quand on a soi-même le moral en berne, pas simple de s’occuper de la santé mentale de ses patients. En pleine détresse émotionnelle, il décide soudain de ne plus y aller par quatre chemins pour s’adresser à ses patients et leur dire toute la vérité, rien que la vérité. L’éthique ? Au placard ! Il en arrive à se convaincre de l’efficacité de sa méthode.