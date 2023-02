Jali de retour, libéré de tout

Quand on retrouve Jali chez lui, à Schaerbeek, c’est comme si le temps s’était arrêté, qu’on s’était vus hier. Ce troisième album, le Bruxellois aura pris le temps de le réaliser à son aise, dans son studio installé à la maison sous le toit. S’il a disparu des radars médiatiques après son disque Une seconde avant l’aube, paru sans le succès escompté en 2015, cela ne veut pas dire qu’il s’est tourné les pouces, préférant rester dans l’ombre en servant d’autres artistes comme Delta, la chanteuse Idyl (rencontrée sur le plateau de The Voice en 2014 et dont il fut le coach), Camille Yembe (avec qui il duettise ici sur le titre 50º étage) ou l’actrice (de la série Dix pour cent) Stéfi Celma.