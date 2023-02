Kris Defoort: «J’écris pour que les mondes du classique et du jazz s’inspirent l’un de l’autre»

Kris Defoort est une figure musicale majeure en Belgique et en Europe. Avec cette particularité qu’il s’impose aussi bien du côté du jazz que du côté du classique. Versant jazz, il a enregistré plusieurs albums avec son groupe K.D.'s Pretty Big Basement Party, avec Fabrizio Cassol, avec Aka Moon, avec Mark Turner en quartet, en trio avec Lander Gyselinck et Nicolas Thys. Versant classique, il a écrit entre autres trois opéras, The Woman who walked into doors, The House of sleeping beauties et The Time of our singing, créé à La Monnaie à l’automne 2022.