Un film amélioré

Les forts et les douées en marketing l’auront déjà noté : Titanic ressort dans nos salles juste à temps pour… la Saint Valentin ! Selon les lieux, en version normale ou en 3D. Alors certes, James Cameron n’a pas accouché d’une édition remaniée pour ce 25e anniversaire, mais quand même. Le film, qui a été remastérisé en 4K, a fait l’objet d’un passage au High Frame Rate et à la High Dynamic Range. En clair : les images sembleront de meilleure qualité, plus nettes (comme on a encore pu s’en rendre compte récemment avec Avatar 2 ) et mieux contrastées.