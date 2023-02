Séismes en Turquie et Syrie: ces outils qui doivent permettre d’accélérer les recherches sur le terrain

Alors que l’aide internationale commence à être acheminée vers les zones les plus touchées en Turquie et Syrie, du matériel devrait arriver dans les prochaines heures pour rendre les recherches plus efficaces.

Depuis plusieurs heures, la Turquie et la Syrie reçoivent une aide internationale importante qui commence doucement à être acheminée vers les zones les plus touchées. Des sauveteurs, des chiens, du matériel médical doivent aider à retrouver le maximum de personnes encore ensevelies et à soigner celles déjà sauvées de la pression du béton.

Les immeubles ont laissé place à des montagnes de pierre et de fer. Sous ces amas, des âmes. Difficile à croire, mais des survivants y sont bien présents. C’est à la main ou armés de quelques outils rudimentaires que les sauveteurs amateurs cherchent sans relâche les êtres encore prisonniers de cet enfer. Un exercice fatigant et douloureux, d’autant plus difficile que chacun sait que le temps est compté. Aux premières heures de la catastrophe, on ne peut que déblayer là où cela est envisageable, dans l’espoir d’entendre une voix, un soupir, un gémissement, d’apercevoir une jambe ou une main.