Bruxelles, Charleroi, Anvers… vague d’arrestations en Belgique Une large enquête sur la traite des êtres humains dans le milieu de la prostitution chinois a mené à l’arrestation de vingt-cinq suspects.

Par Belga Publié le 8/02/2023 à 08:06 Temps de lecture: 2 min

La Police judiciaire fédérale (PJF) a perquisitionné mardi 26 adresses à Anvers, Charleroi, Louvain, Neufchâteau et Bruxelles, dans le cadre d’une enquête sur la traite des êtres humains dans le milieu de la prostitution chinoise, a communiqué le parquet fédéral. Vingt-cinq suspects, dont trois Belges, ont été arrêtés pour audition et plus de 20 victimes présumées, toutes d’origine chinoise, ont été découvertes.

« Depuis plusieurs années, des travailleurs chinois du sexe sont de plus en plus présents en Belgique, particulièrement à Bruxelles », a expliqué le parquet fédéral. « La PJF de Flandre-Orientale, sur ordre du parquet fédéral et sous la direction d’un juge d’instruction de Gand, a lancé une enquête sur une organisation criminelle soupçonnée de transférer des femmes en Chine vers l’Europe et de les forcer à s’y prostituer. Après une enquête intensive, l’organisation a pu être mise au jour. »

Selon le parquet fédéral, les victimes étaient exploitées dans la « prostitution privée », via des plateformes de location en ligne, des hôtels, des résidences de vacances, etc. Mais pendant la « période covid », les activités se sont également déplacées vers la prostitution de rue, notamment dans le quartier de l’Alhambra, à Bruxelles. Plusieurs immeubles y ont été saisis dans le cadre de l’enquête. Par ailleurs, les victimes étaient souvent déplacées d’un endroit à un autre en Europe.

« L’organisation criminelle a acquis ainsi d’importantes sommes d’argent, qui ont été transférées à l’étranger par des voies légales et illégales », a précisé le parquet.

« Simultanément à l’intervention belge, des perquisitions et des arrestations ont également été effectuées à Alicante et à Barcelone, en Espagne, à la demande des enquêteurs belges », a-t-il ajouté.