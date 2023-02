LeBron James, un joueur hors du commun finalement devenu numéro un

À 38 ans et durant sa 20e saison, le « King » est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA en phase régulière, dribblant Kareem Abdul-Jabbar. L’ailier des Lakers régnait déjà sur les playoffs et le total absolu de points.

Peu importe le sport, comparer des joueurs évoluant à des époques ou à des postes différents, c’est brasser de l’air pour pas grand-chose. En revanche, et même si on peut faire dire beaucoup de choses aux chiffres, les records sont des éléments tangibles. LeBron James n’en est pas à un près mais là, il vient d’en épingler un mythique : celui du nombre de points marqués en NBA. En saison régulière, s’entend, car il était déjà en tête des meilleurs marqueurs en playoffs et aussi au total des phases classique et finale confondues. Mais aux Etats-Unis, c’est bien le chiffre en saison régulière qui sert de mètre-étalon.