Renaud: «La voix, on s’en fout, non?»

Le rideau s’ouvre. Il est debout, ombre gigantesque sous les lumières de Jacques Rouveyrollis. Autour de lui non pas un simple quatuor à cordes comme annoncé sous l’intitulé de ce nouveau spectacle « Dans mes cordes » (allusion également au boxeur sonné dans les cordes d’un ring), mais bien une belle formation constituée de six violons (des demoiselles habillées du perfecto et du bandana rouge de rigueur), deux violoncelles, un accordéon et Alain Lanty au piano et à la direction musicale.