Diables rouges: Domenico Tedesco, un sélectionneur qui répond partiellement au profil recherché

Avec Domenico Tedesco, les Diables rouges s’apprêtent à écrire une nouvelle page de l’histoire nationale. L’Italo-Allemand se veut jeune, moderne et porté sur les datas. Mais correspond-il réellement au profil souhaité par l’Union belge ?

Domenico Tedesco, une certaine image de la jeunesse et de la modernité. Comme attendu, l’ancien entraîneur de Schalke 04, du Spartak Moscou et de Leipzig a été choisi par la Task Force pour succéder à Roberto Martinez aux commandes des Diables rouges. Ce jeune coach italo-allemand ambitieux et sûr de son fait a convaincu les hauts dignitaires de notre football. Mais coche-t-il seulement toutes les cases souhaitées par l’Union belge ?