La chanteuse Lous and the Yakuza reçoit un Zinneke de bronze

Marie-Pierra Kakoma, de son vrai nom, a vu le jour en 1996 et se dit « Bruxelloise ayant grandi au Congo et au Rwanda ».

« Le Zinneke de bronze » est une version miniature de la célèbre statue représentant un chien bâtard que l’on doit à l’artiste Tom Franssen et qui se trouve rue des Chartreux, dans le centre de Bruxelles. Chaque année, une personnalité qui joue le rôle d’ambassadrice de la capitale, se voit remettre la distinction qui a déjà été décernée à Johan Verminnen, Vincent Kompany, Anne Teresa De Keersmaeker, Toots Thielemans et Angèle.

L’auteure-compositrice Lous and the Yakuza a reçu, mardi, un « Zinneke de bronze » pour son rôle d’ambassadrice informelle de la Région bruxelloise des mains du ministre régional en charge de l’Image de la capitale Sven Gatz (Open VLD).

Marie-Pierra Kakoma s’est rapidement imposée en Belgique et à l’étranger avec des textes en français lourds de sens et des mélodies « upbeat » « mêlant pop, hip-hop, trap et R& ; B. Lous and the Yakuza s’est produite dans de nombreux festivals en Belgique et à l’étranger partageant l’affiche avec Coldplay, Alicia Keys et Gorillaz.

L’artiste a réalisé deux albums : Gore (2020) et Iota (2022), aux textes engagés et personnels, et son morceau intitulé « Kisé », figure sur la bande-son du jeu vidéo de foot Fifa 23. Elle est également devenue l’un des visages des actions du mouvement Black Lives Matter en Belgique.