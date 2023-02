Quinze mois après l’agression dont elle a été victime, Kheira Hamraoui va faire son grand retour en équipe de France

La milieu de terrain du Paris SG Kheira Hamraoui a été rappelée en équipe de France mercredi, plus d’un an après sa dernière sélection et 15 mois après l’agression dont elle a été victime dans les Yvelines, a annoncé la sélectionneuse Corinne Diacre.

Kheira Hamraoui (33 ans, 39 sélections) a progressivement retrouvé du temps de jeu au PSG ces derniers mois et sera dans l’effectif des Bleues pour affronter le Danemark, l’Uruguay et la Norvège entre le 15 et le 21 février lors du Tournoi de France, une épreuve amicale. Elle postule à une place pour le Mondial, du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande.