Pukkelpop dévoile onze nouveaux artistes à son affiche

Pukkelpop a annoncé onze nouveaux noms dont Yungblud, Years&Years et Bicep. Dès le mercredi 15 février, la vente de billets débutera pour le festival qui aura, comme têtes d’affiche, Billie Eilish, Angèle, Anne-Marie, Florence and the Machine et The Killers.

Yungblud passera par la Main Stage le vendredi 18 août. Par ailleurs, l’alter ego du chanteur, acteur, icône de mode et porte-parole des LGBTQIA+, Olly Alexander (Years and Years), viendra ensuite interpréter le meilleur de ses trois albums et de ses nombreux tubes.

À lire aussi Pukkelpop: Angèle et Anne-Marie s’ajoutent à l’affiche

Seront aussi présents : Bicep, la formation punk rock celtique Dropkick Murphys, les rockeurs indie Foals, Joost, King Gizzard & The Lizard Wizard, Moderat, la techno acide de Reinier Zonneveld, les afrobeats de Rema et les beats hardcore de Turnstile.