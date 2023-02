Le bien à la loupe, dans le Hainaut: une grande villa à partir de 420.000 euros

Cette villa est implantée à Tertre, à quelques minutes de la frontière française et de la ville de Mons. Elle est entourée d’un généreux jardin et propose actuellement un vaste plain-pied rénové et agrémenté de 3 chambres. Ce niveau est complété par un sous-sol (avec, entre autres, un garage et une grande pièce polyvalente) et par un étage mansardé. Celui-ci reste à parachever, mais il permet d’ajouter jusqu’à 4 chambres supplémentaires. La villa offre ainsi un beau potentiel d’agrandissement.

1

Situation

Cette villa se situe à Tertre, une division de la commune de Saint-Ghislain. Elle est entourée de son terrain de 32 ares et son environnement proche est essentiellement résidentiel. En 5 à 10 minutes de marche, on accède à diverses facilités, comme un étang de pêche, des arrêts de bus, une école ou encore quelques commerces de proximité. On trouve davantage de magasins et de services à environ 5 minutes de voiture, notamment dans le centre de Saint-Ghislain. Au niveau des transports, l’autoroute E42/E19 est accessible en plus ou moins 5 minutes de route et plusieurs gares sont joignables en moins de 10 minutes (Boussu, Saint-Ghislain ou encore Thulin, notamment). La villa est également située à 10 minutes à peine de la frontière française et à une quinzaine de minutes du centre de Mons.

2

Etat général

La villa a subi diverses rénovations il y a une dizaine d’années et est habitable, mais il reste du travail à faire et, surtout, du potentiel à exploiter. Outre un PEB de C, on note au niveau technique la présence de châssis en double vitrage, d’un système électrique conforme ou encore d’une chaudière au mazout complétée par un feu ouvert dans le salon. La cuisine équipée et la salle de bain ont été rénovées, tout comme les autres pièces du rez-de-chaussée (à l’exception de la véranda). Le sous-sol est également aménagé. Par contre, il faudra parachever le premier étage, où la toiture a été refaite et isolée récemment.

3

Disposition

La maison comporte un étage et un sous-sol, mais la majorité des pièces de vie se concentrent au rez-de-chaussée. On accède à ce niveau via un grand hall desservant la plupart des pièces. D’un côté, on retrouve un séjour (salon et salle à manger) de 37 m2 avec feu ouvert. L’espace est prolongé par une cuisine ouverte ainsi qu’une véranda donnant sur le jardin. Le coin nuit est implanté de l’autre côté du hall et rassemble une salle d’eau, trois chambres de 14 à 15 m2 ainsi qu’un dressing. L’étage mansardé, d’une superficie de 85 m2, reste à aménager, mais il pourrait accueillir 4 chambres et une salle d’eau supplémentaires. La villa propose également un vaste jardin, avec des espaces de parking et un accès au garage situé au sous-sol. Ce niveau comporte aussi des caves, un local technique, une buanderie et un vaste espace polyvalent (salle de jeu, atelier…).

4

Prix

Cette villa est affichée à 420.000 euros, prix à partir duquel les acheteurs peuvent formuler une offre. Le bien est habitable et a déjà subi plusieurs travaux/rénovations, toutefois il offre encore diverses possibilités d’aménagement – principalement à l’étage.

Surface habitable : 350 m2

Chambres : 3 (possibilité de plus)

Salles d’eau : 1 (possibilité de plus)

WC : 1

Cave : oui

Jardin : oui (terrain de 32 ares)

Etat : habitable

Garage : oui

PEB : C